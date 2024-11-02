Футзальный клуб "Семей" сыграл с алматинским "Кайратом" в матче четвертого тура регулярного чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Семее завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки. В составе "Семея" отличились Дедезиньо и Феррао.

У "Кайрата" гол на счету Жахангира Рашита.

Таким образом, "Семей" одержал первую победу в текущем сезоне чемпионата Казахстана, а "Кайрат" проиграл первый матч в первенстве страны.

Напомним, накануне матч этих соперников завершился боевой ничьей - 3:3.

Алматинцы набрали семь очков и занимают второе место в турнирной таблице, уступая три балла "Аяту". У "Семея" четыре очка и восьмое место.

Добавим, клуб из Семея, созданный в 2023 году в сезоне 2023/24 сенсационно выиграл чемпионат Казахстана, прервав гегемонию "Кайрата", который 20 раз подряд становился чемпионом страны, неизменно побеждая с сезона 2003/04.