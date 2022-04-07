Сегодня, 7 апреля, в Ньоне состоялась жеребьевка финальной стадии Лиги чемпионов по футзалу в формате плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ее ходе клубы были распределены по полуфинальным парам, тогда как игры пройдут в Латвии на "Арена Рига".

29 апреля

Полуфиналы

"Аньер-Вильнев" - "Спортинг"

"Бенфика" - "Барселона"

1 мая

Матч за третье место

Финал

"Аньер-Вильнев" заменил "Тюмень".

Напомним, что "Кайрат" не смог отобраться в финальную стадию турнира, выступив неудачно в Элитном раунде.

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