Сегодня, 7 апреля, в Ньоне состоялась жеребьевка финальной стадии Лиги чемпионов по футзалу в формате плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ее ходе клубы были распределены по полуфинальным парам, тогда как игры пройдут в Латвии на "Арена Рига".
29 апреля
Полуфиналы
"Аньер-Вильнев" - "Спортинг"
"Бенфика" - "Барселона"
1 мая
Матч за третье место
Финал
"Аньер-Вильнев" заменил "Тюмень".
Напомним, что "Кайрат" не смог отобраться в финальную стадию турнира, выступив неудачно в Элитном раунде.
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