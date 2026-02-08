"Кайрат" забил девять голов и оформил разгром на выезде

Алматинский "Кайрат" одержал уверенную выездную победу над "Шымкентом" в матче чемпионата Казахстана по футзалу, не оставив хозяевам ни единого шанса - 2:9, передают Vesti.kz.

С первых минут встречи гости захватили полный контроль над игрой. Уже на 2-й минуте счёт открыл Кайо Руиз, а к середине первого тайма "Кайрат" превратил матч в одностороннее противостояние. Рафао (6’) и Эдсон (дубль на 11-й минуте) сделали счёт крупным, после чего отличились Токаев (12’) и снова Рафао (13’) — 0:6 уже к 13-й минуте.

Единственный ответ хозяев в первой половине оформил Турдыбек (17’), но даже этот гол не повлиял на ход игры — алматинцы продолжали доминировать.

Во втором тайме разгром продолжился. Турсагулов оформил дубль (24’, 35’), ещё один мяч добавил Токаев (38’). "Шымкент" смог ответить лишь голом Жаксыбека на 40-й минуте, установив окончательный счёт — 2:9.

Голы в матче:

0:1 — Кайо Руиз (2’)

0:2 — Рафао (6’)

0:3 — Эдсон (11’)

0:4 — Эдсон (11’)

0:5 — Тоқаев (12’)

0:6 — Рафао (13’)

1:6 — Тұрдыбек (17’)

1:7 — Тұрсағұлов (24’)

1:8 — Тұрсағұлов (35’)

1:9 — Тоқаев (38’)

2:9 — Жақсыбек (40’)





Турнирное положение

После этой победы "Кайрат" набрал 53 очка и продолжает идти вторым в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Семея" на пять баллов.

"Шымкент" по-прежнему замыкает таблицу — 12-е место и всего 7 очков в активе, продолжая тяжёлую серию в текущем сезоне.

