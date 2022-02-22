Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Клубный футзал
Сегодня 12:50
 

Оценены шансы казахстанских клубов на победу в Лиге чемпионов по футзалу

  Комментарии

Поделиться
Оценены шансы казахстанских клубов на победу в Лиге чемпионов по футзалу ©АФК "Кайрат"

Известный бразильский нападающий Феррао в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о вероятности победы "Семея" в Лиге чемпионов по футзалу и возможном противостоянии с "Кайратом" в Финале четырех. 

Поделиться

Известный бразильский нападающий Феррао в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о вероятности победы "Семея" в Лиге чемпионов по футзалу и возможном противостоянии с "Кайратом" в Финале четырех. 

По мнению форварда, нынешние лидеры клубного казахстанского футбола готовы к борьбу за титул Лиги чемпионов. 

"Семей" - новый клуб, но я вижу соответствующий уровень, это клуб, который не уступает по своим возможностям "Пальме", "Картахене" и другим. Надо работать, шансы есть. 

Дерби с "Кайратом" в ЛЧ? Мне кажется для всего Казахстана это был бы огромный плюс - две команды в четверке сильнейших клубов Европы. Есть ли принципиальность в играх с "Кайратом"? Думаю, есть и это отлично, поскольку в больших лигах есть подобное противостояние, как в той же Португалии между "Бенфикой" и "Спортингом"", - заявил бразилец. 

Матчи 1/4 финала ЛЧ намечены на 23 февраля и 6 марта. Победители четвертьфиналов сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро. 

"Кайрат" в четвертьфинале ЛЧ сыграет с испанской "Картахеной", а "Семей" будет противостоять французскому "Этуалю". 

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Казахстана по футзалу 2025/26   •   Казахстан, Актюбинская обл., Актобе   •   Тур 9/10, мужчины
Сегодня 18:00   •   закончен
Актобе
Актобе
(Актобе)
0:4
Семей
Семей
(Семей)
Кто победит в основное время?
Актобе

36%

Ничья

0%

Семей

64%

Проголосовало 14 человек

Реклама

Живи спортом!