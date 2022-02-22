Оценены шансы казахстанских клубов на победу в Лиге чемпионов по футзалу

Известный бразильский нападающий Феррао в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о вероятности победы "Семея" в Лиге чемпионов по футзалу и возможном противостоянии с "Кайратом" в Финале четырех.

По мнению форварда, нынешние лидеры клубного казахстанского футбола готовы к борьбу за титул Лиги чемпионов.

"Семей" - новый клуб, но я вижу соответствующий уровень, это клуб, который не уступает по своим возможностям "Пальме", "Картахене" и другим. Надо работать, шансы есть. Дерби с "Кайратом" в ЛЧ? Мне кажется для всего Казахстана это был бы огромный плюс - две команды в четверке сильнейших клубов Европы. Есть ли принципиальность в играх с "Кайратом"? Думаю, есть и это отлично, поскольку в больших лигах есть подобное противостояние, как в той же Португалии между "Бенфикой" и "Спортингом"", - заявил бразилец.

Матчи 1/4 финала ЛЧ намечены на 23 февраля и 6 марта. Победители четвертьфиналов сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.

"Кайрат" в четвертьфинале ЛЧ сыграет с испанской "Картахеной", а "Семей" будет противостоять французскому "Этуалю".

