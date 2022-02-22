"Кайрат" сообщил о подписании титулованного бразильца

Футзальный клуб "Кайрат" сообщает о подписании контракта с бразильским универсальным игроком Игором Кариокой, передают Vesti.kz.

Футболист перешёл в команду из бразильского клуба "Коринтианс". Соглашение между сторонами рассчитано до конца следующего сезона. Срок контракта — 1,5 года.

Его предыдущие клубы:

"Ассоева" (Бразилия);

"Жоинвиль" (Бразилия);

"Интер Мовистар" (Испания);

"Каскавель" (Бразилия);

"Фельди Эболи" (Италия);

"Коринтианс" (Бразилия).

Достижения:

Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул

Чемпион штата Санта-Катарина

Обладатель Суперкубка штата Санта-Катарина

Победитель Суперкубка Италии

Победитель Кубка Либертадорес

