"Кайрат" сообщил о подписании титулованного бразильца

Футзальный клуб "Кайрат" сообщает о подписании контракта с бразильским универсальным игроком Игором Кариокой, передают Vesti.kz.
Футболист перешёл в команду из бразильского клуба "Коринтианс". Соглашение между сторонами рассчитано до конца следующего сезона. Срок контракта — 1,5 года.
Его предыдущие клубы:
- "Ассоева" (Бразилия);
- "Жоинвиль" (Бразилия);
- "Интер Мовистар" (Испания);
- "Каскавель" (Бразилия);
- "Фельди Эболи" (Италия);
- "Коринтианс" (Бразилия).
Достижения:
- Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул
- Чемпион штата Санта-Катарина
- Обладатель Суперкубка штата Санта-Катарина
- Победитель Суперкубка Италии
- Победитель Кубка Либертадорес
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Лига чемпионов 2025/26 • Казахстан, Астана • Общий этап, мужчины
20 января 20:30 • не начат
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Брюгге
Проголосовало 769 человек
Реклама