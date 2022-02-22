Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Клубный футзал
Сегодня 22:31
 

"Кайрат" сообщил о подписании титулованного бразильца

  Комментарии

Поделиться
"Кайрат" сообщил о подписании титулованного бразильца ©АФК "Кайрат"

Футзальный клуб "Кайрат" сообщает о подписании контракта с бразильским универсальным игроком Игором Кариокой, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футзальный клуб "Кайрат" сообщает о подписании контракта с бразильским универсальным игроком Игором Кариокой, передают Vesti.kz.

Футболист перешёл в команду из бразильского клуба "Коринтианс". Соглашение между сторонами рассчитано до конца следующего сезона. Срок контракта — 1,5 года.

Его предыдущие клубы:

  • "Ассоева" (Бразилия);
  • "Жоинвиль" (Бразилия);
  • "Интер Мовистар" (Испания);
  • "Каскавель" (Бразилия);
  • "Фельди Эболи" (Италия);
  • "Коринтианс" (Бразилия).

Достижения:

  • Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул
  • Чемпион штата Санта-Катарина
  • Обладатель Суперкубка штата Санта-Катарина
  • Победитель Суперкубка Италии
  • Победитель Кубка Либертадорес


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Общий этап, мужчины
20 января 20:30   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Брюгге
Брюгге
(Брюгге)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Брюгге
Проголосовало 769 человек

Реклама

Живи спортом!