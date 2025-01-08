"Кайрат" получил мировое признание перед "Финалом четырех"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценил игру алматинского "Кайрата" в обороне в футзальной Лиге Чемпионов сезона-2024/25, передает Vesti.kz.

В этом сезоне "Кайрат" занял первое место в своей группе в основном раунде Лиги Чемпионов, победив венгерский "Халадаш" (4:0), казахстанский "Семей" (5:1) и португальский "Спортинг" (3:2). Затем в элитном раунде алматинский клуб также одержал три победы: над французским "Этуалем" (4:2) и хорватскими "Олмиссумом" (1:0) и "Футзал Динамо" (5:1).

"Кайрат" пропустил всего шесть голов с начала текущего сезона Лиги Чемпионов. Ни одна команда из финальной четверки не пропустила меньше", - отмечает Instagram аккаунт УЕФА.

Напомним, что в финале четырех турнира с "Кайратом" сыграет португальский "Спортинг" и испанские "Пальма" и "Картахена".