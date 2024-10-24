В рамках основного раунда Лиги чемпионов по футзалу "Кайрат" стал лидером группы, в частности, обыграв своего принципиального соперника по чемпионату Казахстана - "Семей". В интервью корреспонденту Vesti.kz главный тренер сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака высказал свое мнение об этой встрече и оценил состояние некоторых местных игроков.

Бразильский специалист заявил, что "Кайрат" способен на данный момент противостоять любой команде мира.

"Может еще рано говорить, что это европейское дерби, но в Казахстане это точно главное противостояние. "Кайрат" и "Семей" украшают весь казахстанский футзал. Сборники? Все они были заметны. Дарибай забил гол, Есенаманов сыграл на своем уровне, Рашит отдал голевую передачу на решающий, третий гол, Турсагулов отметился голевой передачей. В таких матчах рождаются футболисты. Да, казахстанцев было немного на площадке, но каждый из них оказал влияние на игру. Готов ли "Кайрат" конкурировать со "Спортингом"? Однозначно. В какой бы форме и составе не был "Кайрат", он всегда готов. И если говорить про нынешний момент - "Кайрат" точно конкурентоспособен, и не только со "Спортингом", но и с любой командой в мире. Посмотрим, что будет дальше, там все-таки Элитный раунд и дай бог полуфиналы, финал".

Кроме того, Кака раскрыл сроки восстановления некоторых игроков сборной Казахстана после травм:

"Мы всегда на связи, я знаю их состояние. Биржан Оразов в ближайшее время сможет играть, есть перспектива. Игита тоже не смог сыграть в основном раунде ЛЧ, но в дальнейшем должен помочь "Семею", если клуб пройдет в Элитный раунд ЛЧ, будем надеяться, что они это сделают. У Акбаликова чуть сложнее ситуация, у него прошла операция, теперь нужно восстановление, реабилитация. Ориентировочно через три месяца вернется на паркет".

"Кайрат" и "Спортинг" набрали по шесть очков в основном этапе Лиги чемпионов и 25 октября определят победителя квартета. У "Семея" и "Халадаша" нет набранных баллов - они в этот же оспорят третье место, которое дает право квалифицироваться в Элитный раунд турнира.