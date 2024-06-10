Исламхан дал оценку скандальному поступку Игиты

Новости спорта Футзал Клубный футзал
Сегодня 21:50
©ФК "Ордабасы"

Полузащитник "Ордабасы" и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан прокомментировал скандал с участием вратаря футзального "Кайрата" Лео Игиты, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-Ratings.kz.

Напомним, на пути к клубному автобусу Игита прошел по разложенным фанатами шарфам и флагам "Актобе" и "Астаны". Сначала он не заметил этого, а затем потанцевал на атрибутике этих команд, видео смотрите тут.

"Я лично знаком с Игитой. Он не мог пойти на такие действия. Игита всего-лишь оказался не в то время, не в том месте. Неправильно будет критиковать или защищать Игиту. Думаю, он понял свою ошибку и уже извинился перед болельщиками и клубами", - сказал Исламхан.

Лео Игита оставил послание после громкого скандала

Ранее Игита уже принес свои извинения. На эпизод также отреагировали в Ассоциации футзала Казахстана и в Казахстанской федерации футбола.

Видеообращение от "Кайрата" и лишение капитанской повязки? Чем закончится скандал с участием Игиты

Метки:
Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Кайрат АФК Футзал Казахстанский футзал

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:50
Клубный футзал
Исламхан дал оценку скандальному поступку Игиты
Сегодня , 17:18
Клубный футзал
Лео Игита оставил послание после громкого скандала
Сегодня , 11:12
Клубный футзал
Видеообращение от "Кайрата" и лишение капитанской повязки? Чем закончится скандал с участием Игиты
Сегодня , 00:26
Клубный футзал
В Ассоциации футзала Казахстана высказались о скандале с Игитой
Вчера , 23:55
Клубный футзал
В АФК "Кайрат" прокомментировали скандальный поступок Игиты
Вчера , 23:35
Клубный футзал
Игита выступил с заявлением после скандального видео
Вчера , 23:20
Клубный футзал
Лео Игита угодил в скандал в Казахстане
7 июня, 13:59
Клубный футзал
Звездный новичок "Семея" станет самым высокооплачиваемым игроком в казахстанском футзале
6 июня, 17:16
Клубный футзал
Испанский клуб выкупит бразильского таланта у "Кайрата"
19 мая, 17:30
Клубный футзал
"Кайрат" близок к выходу в финал чемпионата Казахстана по футзалу
© 2008 - 2024 ТОО «EML»