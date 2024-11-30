Игрок сборной Казахстана вывел "Спортинг" в "Финал четырех" Лиги чемпионов

Нападающий сборной Казахстана по футзалу Тайнан в составе португальского "Спортинга" вышел в "Финал четырех" Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

В заключительном матче Элитного раунда "Спортинг" играл с другим португальским клубом - "Брагой". Матч завершился со счетом 4:4, а Тайнан забил один из голов.

Таким образом "Спортинг" стал первым в группе с семью набранными очками и обеспечил себе участие в "Финале четырех".

Помимо "Спортинга" ранее в финальный этап ЛЧ вышел "Кайрат". С высокой вероятностью еще двумя полуфиналистами Лиги чемпионов станут испанские клубы "Пальма" и "Картахена".

Отметим, что сегодня, 30 ноября, "Кайрат" и "Семей" проведут заключительные матчи в Элитном раунде турнира.