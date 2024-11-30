Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Клубный футзал
Сегодня 09:25
 

Игрок сборной Казахстана вывел "Спортинг" в "Финал четырех" Лиги чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Игрок сборной Казахстана вывел "Спортинг" в "Финал четырех" Лиги чемпионов ©Sporting.pt

Нападающий сборной Казахстана по футзалу Тайнан в составе португальского "Спортинга" вышел в "Финал четырех" Лиги чемпионов, передают Vesti.kz

Поделиться

Нападающий сборной Казахстана по футзалу Тайнан в составе португальского "Спортинга" вышел в "Финал четырех" Лиги чемпионов, передают Vesti.kz

В заключительном матче Элитного раунда "Спортинг" играл с другим португальским клубом - "Брагой". Матч завершился со счетом 4:4, а Тайнан забил один из голов. 

Таким образом "Спортинг" стал первым в группе с семью набранными очками и обеспечил себе участие в "Финале четырех". 

Помимо "Спортинга" ранее в финальный этап ЛЧ вышел "Кайрат". С высокой вероятностью еще двумя полуфиналистами Лиги чемпионов станут испанские клубы "Пальма" и "Картахена". 

Отметим, что сегодня, 30 ноября, "Кайрат" и "Семей" проведут заключительные матчи в Элитном раунде турнира. 

 

Футзал Казахстанский футзал Португалия

Реклама

Живи спортом!