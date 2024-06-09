Игита выступил с заявлением после скандального видео

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Вчера 23:35
©instagram.com/afckairat/

Голкипер футзального "Кайрата" и сборной Казахстана Лео Игита в соцсетях прокомментировал скандальное видео со своим участием, сообщают Vesti.kz.

На пути к клубному автобусу голкипер прошел по разложенным фанатами шарфам и флагам "Актобе" и "Астаны". Примечательно, что сначала Игита не заметил этого, а затем, потанцевал на атрибутике  этих футбольных клубов.

"Добрый вечер всем! Извините, если задел болельщиков "Актобе" и "Астаны". Честно говоря, я не очень понял, о чем они просят. Одна ошибка, которая, безусловно, расстроила многих фанатов и меня - мне очень грустно из-за этого. Простите меня, "Актобе" и "Астана", за то, что позировал на ваших шарфах. Это никогда не было моим истинным намерением. Всё произошло очень быстро, и только после просмотра видео я понял, что это шарфы "Актобе" и "Астаны". В обоих городах ко мне всегда относились хорошо, и у меня не было причин делать злонамеренный жест против них.

Я люблю футзал Казахстана и горжусь тем, что в нашей стране развивается этот вид спорта. "Актобе", в частности, играет важную роль в этом развитии, и я благодарен актюбинцам за увлечение и страсть к футзалу. Извините - и максимум уважения всем!" - написал Игита в сторис своего Instagram.

Натурализованный бразилец защищает цвета "Кайрата" с 2011 года. За сборную Казахстана он играет с 2013 года. Он пять раз признавался лучшим вратарем планеты (2015, 2016, 2018, 2019 и 2020).

Метки:
Кайрат АФК Футзал Казахстанский футзал

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