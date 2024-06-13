Игита покинет Казахстан после громкого скандала? Есть два варианта

Вратарь АФК "Кайрат" Игита этим летом, с высокой вероятностью, сменит клуб и на выбор будущей команды может повлиять недавний скандал с символикой казахстанских клубов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт опытного голкипера с алматинцами подходит к концу и, как мы сообщали ранее, главным претендентом на Игиту является футзальный клуб "Семей".

Однако, 38-летний вратарь может изменить свое изначальное решение. Это связано с недавним скандалом и обильной критикой, которая свалилась на Игиту.

Теперь капитан "Кайрата" готов изучить зарубежные варианты продолжения карьеры. Ранее им интересовался бразильский клуб "Васко Да Гама", сам Игита также воспринимает возвращение в Бразилию позитивно, но помимо этого учитывается фактор личных условий и длительности контракта.

Напомним, что Игита выступает в "Кайрате" на протяжении 14 сезонов. В составе алматинского клуба он дважды завоевал Лигу чемпионов, а также пять раз признавался лучшим вратарем мира.