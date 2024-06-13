Игита покинет Казахстан после громкого скандала? Есть два варианта

Новости спорта Футзал Клубный футзал
Сегодня 11:00
©АФК "Кайрат"

Вратарь АФК "Кайрат" Игита этим летом, с высокой вероятностью, сменит клуб и на выбор будущей команды может повлиять недавний скандал с символикой казахстанских клубов, сообщает корреспондент Vesti.kz

Контракт опытного голкипера с алматинцами подходит к концу и, как мы сообщали ранее, главным претендентом на Игиту является футзальный клуб "Семей". 

Однако, 38-летний вратарь может изменить свое изначальное решение. Это связано с недавним скандалом и обильной критикой, которая свалилась на Игиту. 

Теперь капитан "Кайрата" готов изучить зарубежные варианты продолжения карьеры. Ранее им интересовался бразильский клуб "Васко Да Гама", сам Игита также воспринимает возвращение в Бразилию позитивно, но помимо этого учитывается фактор личных условий и длительности контракта.

Напомним, что Игита выступает в "Кайрате" на протяжении 14 сезонов. В составе алматинского клуба он дважды завоевал Лигу чемпионов, а также пять раз признавался лучшим вратарем мира.

 

Метки:
Кайрат АФК Футзал Казахстан Сборная РК по футзалу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:00
Клубный футзал
Игита покинет Казахстан после громкого скандала? Есть два варианта
11 июня, 16:08
Клубный футзал
"Кайрат" узнал цену скандала с Игитой
10 июня, 21:50
Клубный футзал
Исламхан дал оценку скандальному поступку Игиты
10 июня, 17:18
Клубный футзал
Лео Игита оставил послание после громкого скандала
10 июня, 11:12
Клубный футзал
Видеообращение от "Кайрата" и лишение капитанской повязки? Чем закончится скандал с участием Игиты
10 июня, 00:26
Клубный футзал
В Ассоциации футзала Казахстана высказались о скандале с Игитой
9 июня, 23:55
Клубный футзал
В АФК "Кайрат" прокомментировали скандальный поступок Игиты
9 июня, 23:35
Клубный футзал
Игита выступил с заявлением после скандального видео
9 июня, 23:20
Клубный футзал
Лео Игита угодил в скандал в Казахстане
7 июня, 13:59
Клубный футзал
Звездный новичок "Семея" станет самым высокооплачиваемым игроком в казахстанском футзале
© 2008 - 2024 ТОО «EML»