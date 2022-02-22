Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Клубный футзал
Сегодня 08:30
 

Где и во сколько смотреть первый матч "Кайрата" в 1/8 финала Лиги чемпионов

  Комментарии

Где и во сколько смотреть первый матч "Кайрата" в 1/8 финала Лиги чемпионов ©x.com/UEFAFutsal

В ночь с 24 на 25 ноября алматинский "Кайрат" встретится с брюссельским клубом "Спортинг-Андерлехт" в 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу, передают Vesti.kz.

Игра пройдёт в Бельгии и начнётся в 00:00 по времени Астаны. Её в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Ответный матч команд запланирован на 5 декабря в Алматы.

Матчи 1/4 финала

Игры этой стадии пройдут 23 февраля и 6 марта. Первые указанные команды первый матч проводят дома.

"Йорринг" / "Этуаль" - "Семей" / "Пяст"
"Хит" / "Пальма" - "Приштина 01" / "Рига"
"Араз" / "Бенфика" - АЕК / "Спортинг"
"Спортинг-Андерлехт" / "Кайрат" - "Луксол Сент-Эндрюс" / "Картахена"

Победители четырёх четвертьфинальных противостояний выйдут в финальный турнир, который будет разыгран с 8 по 10 мая в итальянском Пезаро. Жеребьевка полуфиналов состоится отдельно.

Лига чемпионов по футзалу 2025/26   •   Бельгия, Брюссель   •   1/8 финала, мужчины
25 ноября 00:00   •   не начат
Спортинг-Андерлехт
Спортинг-Андерлехт
(Брюссель)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Спортинг-Андерлехт
Ничья
Кайрат
Проголосовало 4 человек

