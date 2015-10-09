Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 17:23
 

"Ливерпуль" призвали отказаться от Салаха

  Комментарии

"Ливерпуль" призвали отказаться от Салаха ©x.com/LFC

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни высказался о Мохамеде Салахе, сообщают Vesti.kz.

По его мнению, нападающего "Ливерпуля" стоит оставить вне состава, и именно такой шаг он советует нынешнему главному тренеру Арне Слоту.

"Салах не помогает им в обороне. Я понимаю, что он легенда клуба и осознаю всё, что он для него сделал, — но тогда какой смысл выкладываться запасным игрокам, если они видят, что один из ваших товарищей по команде не бегает, хотя выходит в стартовом составе в каждой игре? Если бы я был Арне Слотом, я бы постарался принять важное решение, которое повлияло бы на всю команду. Когда вы не выигрываете матчи, необходимо оставаться компактными и непобедимыми", — сказал Руни на YouTube-канале The Wayne Rooney Show.

В текущем сезоне Салах провёл 16 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами и тремя ассистами.

В конце прошлого сезона Салах продлил соглашение с "Ливерпулем" до лета 2027 года, закрепив за собой статус одной из главных звёзд команды.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 12 9 2 1 24-6 29
2 Челси 12 7 2 3 23-11 23
3 Манчестер Сити 12 7 1 4 24-10 22
4 Астон Вилла 12 6 3 3 15-11 21
5 Кристал Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
6 Брайтон энд Хов Альбион 12 5 4 3 19-16 19
7 Сандерленд 12 5 4 3 14-11 19
8 Борнмут 12 5 4 3 19-20 19
9 Тоттенхэм Хотспур 12 5 3 4 20-14 18
10 Манчестер Юнайтед 11 5 3 3 19-18 18
11 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
12 Брентфорд 12 5 1 6 18-19 16
13 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14 Ньюкасл Юнайтед 12 4 3 5 13-15 15
15 Фулхэм 12 4 2 6 13-16 14
16 Ноттингем Форест 12 3 3 6 13-20 12
17 Вест Хэм Юнайтед 12 3 2 7 15-25 11
18 Лидс Юнайтед 12 3 2 7 11-22 11
19 Бернли 12 3 1 8 14-24 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 12 0 2 10 7-27 2

Перейти на страницу турнирной таблицы

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Общий этап, мужчины
26 ноября 01:00   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Байер
Байер
(Леверкузен)
