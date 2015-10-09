"Ливерпуль" призвали отказаться от Салаха

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни высказался о Мохамеде Салахе, сообщают Vesti.kz.

По его мнению, нападающего "Ливерпуля" стоит оставить вне состава, и именно такой шаг он советует нынешнему главному тренеру Арне Слоту.

"Салах не помогает им в обороне. Я понимаю, что он легенда клуба и осознаю всё, что он для него сделал, — но тогда какой смысл выкладываться запасным игрокам, если они видят, что один из ваших товарищей по команде не бегает, хотя выходит в стартовом составе в каждой игре? Если бы я был Арне Слотом, я бы постарался принять важное решение, которое повлияло бы на всю команду. Когда вы не выигрываете матчи, необходимо оставаться компактными и непобедимыми", — сказал Руни на YouTube-канале The Wayne Rooney Show.

В текущем сезоне Салах провёл 16 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами и тремя ассистами.

В конце прошлого сезона Салах продлил соглашение с "Ливерпулем" до лета 2027 года, закрепив за собой статус одной из главных звёзд команды.