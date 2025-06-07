"Кайрат" потерпел сенсационное поражение от "Атырау" в первом матче полуфинальной серии чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:3. В составе гостей дубль оформил Рамазан Бисембайулы (6-я минута, 40-я), а также отличился Габриэль (33-я). У хозяев один мяч отыграл Алиссон (38-я).



Серия продолжится до трех побед одной из команд. Второй матч состоится 8 июня.

Напомним, что параллельная игра с участием сенсационного чемпиона Казахстана завершилась двойным камбэком.