Двойным камбэком обернулся матч сенсационного чемпиона Казахстана

"Семей" обыграл "Актобе" в первом матче полуфинальной серии чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Семее и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Команды поочередно выходили вперед, и исход игры решился лишь в овертайме.

В составе победителей отличились Камиль Герейханов (24-я минута, 39-я), Игита (48-я) и Чингиз Есенаманов (49-я). У "Актобе" голы забили Биэл (33-я) и Нурбек Карагулов (34-я).

Полуфинальная серия продлится до трех побед одной из команд. Следующая игра состоится 8 июня.

Напомним, что в прошлом сезоне "Семей" сенсационно стал чемпионом Казахстана, впервые с 2004 года прервав гегемонию "Кайрата" в финальной серии.