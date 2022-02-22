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Двойным камбэком обернулся матч сенсационного чемпиона Казахстана

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Двойным камбэком обернулся матч сенсационного чемпиона Казахстана ©instagram.com/fcsemey

"Семей" обыграл "Актобе" в первом матче полуфинальной серии чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

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"Семей" обыграл "Актобе" в первом матче полуфинальной серии чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Семее и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Команды поочередно выходили вперед, и исход игры решился лишь в овертайме.

В составе победителей отличились Камиль Герейханов (24-я минута, 39-я), Игита (48-я) и Чингиз Есенаманов (49-я). У "Актобе" голы забили Биэл (33-я) и Нурбек Карагулов (34-я).


Полуфинальная серия продлится до трех побед одной из команд. Следующая игра состоится 8 июня.

Напомним, что в прошлом сезоне "Семей" сенсационно стал чемпионом Казахстана, впервые с 2004 года прервав гегемонию "Кайрата" в финальной серии.

Чемпионат Казахстана по футзалу 2024/25   •   Казахстан, Абайская обл., Семей   •   1/2 финала, мужчины
8 июня 18:00   •   не начат
Семей
Семей
(Семей)
- : -
Актобе
Актобе
(Актобе)
Кто победит в основное время?
Семей
Ничья
Актобе
Проголосовало 3 человек

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