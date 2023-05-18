"Это отвратительная ситуация". Президент "Кайрата" - о чемпионате Казахстана, новом тренере и уходе игроков

АФК "Кайрат" защитил титул чемпиона Казахстана и о своих впечатлениях по итогам сезона в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков. В частности, он высказался на тему финального противостояния с "Аятом", формировании нового тренерского штаба, финансовой ситуации в "Каспие" и создании второго футзального дивизиона в стране.

- Кайрат Айтмолдаевич, "Кайрат" в очередной раз защитил титул чемпиона страны, но в этом году финальная серия с "Аятом" была крайне непростой для вашей команды. Какие у вас эмоции и впечатления от этого противостояния?

- Наконец-то мы увидели прекрасный финал чемпионата Казахстана. Все четыре матча между "Аятом" и "Кайратом" были интересными, конкурентными и напряженными. Думаю, болельщики довольны. Очень важно, что вторая команда от Казахстана в лице "Аята" достойно представит страну в Лиге чемпионов, ведь игра команды действительно заслуживает похвалы, тем более у них свой, молодой тренер. Он в очень короткий срок правильно подготовил команду - эмоционально, физически, им лишь не хватило "скамейки".

- Учитывая, что в тренерском штабе "Кайрата" произойдут большие изменения, есть ли вероятность приглашения бывшего капитана команды Динмухамбета Сулейеменова?

- В прошлом году и ранее мы делали такое предложение. Но тогда Динмухамбет отказался, хотел работать самостоятельно. Хотя Кака и я хотели, чтобы он работал в "Кайрате".

Сейчас у нас произойдет смена главного тренера и, к сожалению, новый тренер его не знает, в этом нюанс. Ну и по контракту с зарубежным специалистом, он самостоятельно формирует свой штаб. Но думаю, Димаш, так или иначе, не останется без работы и будет востребован.

- Недавно Сулейменов рассказал нам о плачевной ситуации, которая произошла с "Каспием". На ваш взгляд, почему такое происходит в одном из самых футзальных регионов страны?

- Это отвратительная ситуация. На мой взгляд, это плохая работа департамента спорта акимата. Они ведь ни с большим футболом, ни с футзалом не смогли справиться. У них был хороший тренерский штаб, состав игроков. Но это просто показывает безобразное отношение спортивного руководства области к клубу. Им наплевать на развитие детско-юношеского спорта, они просто временщики, которые никак не развивают самый популярный вид спорта в Актау. У них 40-50 футзальных команд в чемпионате города, международные турниры, разные возрастные категории, и как можно при такой вовлеченности людей все это растерять?!

В целом, это прямое нарушение послания Президента страны по развитию массовых видов спорта. Как может не хватать средств, если бюджет выделяется изначально? Значит эти деньги кто-то забрал, нет никакой финансовой дисциплины. Мне казалось, что мы уже преодолели такую "болезнь", но видите, опять возник очаг в Актау. Очень обидно, ведь это действительно футзальный регион. Абсолютное отсутствие компетенции.

К слову, сейчас мы планируем создать второй дивизион чемпионата Казахстана по футзалу. Совместно с казахстанской федерацией футбола мы хотим организовать турнир во всех крупных городах страны. Это необходимо, поскольку нам нужно видеть нашу молодежь, чтобы они получали практику, а сейчас ведь только любительские лиги существует, кроме непосредственно чемпионата Казахстана. Вся подпитка кадров должна исходить именно из таких турниров.

- Возвращаясь к теме "Кайрата". Сезон завершен и есть игроки, с которыми пока не продлены контракты. В частности, с такими опытными игрокам как Даурен Нургожин и Чингиз Есенаманов. Останутся ли они в клубе?

- Данные по всему составу "Кайрата" переданы нашему новому потенциальному тренеру. Мы хотим услышать его видение состава. В зависимости от этого будут приняты решения по определенным игрокам. Но думаю, что больших изменений в составе не будет.

Возможно, из-за травмы может не пройти в состав на будущий год Даурен Нургожин. У него была достаточно серьезная травма. Мы его вылечили, но на паркете мы его пока не видим. Боюсь, чтобы из него не сделали инвалида, не дай бог. Нагрузки в "Кайрате" очень тяжелые, поэтому нам еще предстоит обсудить его кандидатуру. Лично мое мнение, Нургожин, прежде всего, должен концентрироваться на своем здоровье. Может быть, он поработает в структуре клуба, это было бы полезно. Да, он вроде бы хочет еще играть и он действительно отличный, уникальный для нас игрок, но надо обращать внимание на здоровье.