"За весь сезон заплатили только одну зарплату". Тренер "Каспия" - о долгах и неявке на матч

"Каспий" - одна из самых посещаемых команд в чемпионате Казахстана по футзалу, однако этот факт никак не повлиял на бедственное положение клуба. В беседе с корреспондентом Vesti.kz главный тренер актаусцев Динмухамбет Сулейменов рассказал о масштабе проблем, которые не позволили коллективу банально закончить сезон на игровой площадке.

- Динмухамбет, "Каспий" завершил сезон техническим поражением от "Аята", ваша команда не прибыла на игру. Причина в том, что у клуба просто нет денег?

- Да. Заранее была возможность взять авиабилеты из Астаны до Костаная, но этого не сделали, хотя даты были известны. За день до игры нас поставили перед фактом, был только один вариант успеть к матчу - вылет в два часа ночи (это уже день игры) из Актау в Астану, а потом автобусом из Астаны в Рудный - это примерно 800 километров, то есть, часов десять в дороге. Но даже при таком раскладе мы успевали бы именно к матчу, никакого времени на отдых после дороги не было бы. Я принял решение, что в таком случае команда не поедет, в этом просто не было смысла.

- Какова ситуация по зарплатам, сколько вам должны за сезон?

- Перед первой игрой с "Аятом" дали зарплату за один месяц. Пока на этом все. Новое руководство обещает закрыть долги до конца мая.

- А долги - это за сколько месяцев?

- За весь сезон нам заплатили только одну зарплату, о которой я сказал. До этого нам не платили 7-8 месяцев.

- Это катастрофа. Как вы убеждали, мотивировали игроков выходить на площадку в таком случае?

- С большим трудом, сложно найти слова в таких обстоятельствах. Как-то мотивировать и находить слова удавалось лишь в домашних матчах, поскольку наши болельщики оказывали нам потрясающую поддержку, ради них мы должны были выходить. На выезде, конечно, тяжело было, на уровне подсознания это давит. Но такое было еще в прошлом сезоне. Мы кое-как завершили тогда, спонсоры помогли.

- У вас есть понимание, почему так происходит? Ведь бюджет закладывается в начале года, клуб собирает команду, гарантирует выполнение финансовых обязательств, а в итоге денег нет.

- Я не знаю причин. Аким посещал наши матчи несколько раз, ему нравилось. Говорили, что все будет нормально, вот-вот получим, а на выходе - одни обещания.

- Допускаю, что местные игроки и ваш тренерский штаб еще может ждать, но легионеры ведь в другой ситуации. Они будут подавать жалобу?

- У бразильцев не такая большая задолженность, они ведь приехали в феврале, один раз нам заплатили, то есть, им должны за месяц или чуть больше. Основная проблема с игроками, которые весь сезон провели. Некоторые из них ушли, но им ведь ни разу не заплатили. Пока все ждут. Но если не дождемся, то, скорее всего, будет коллективное обращение.

- Вы покинете "Каспий" или еще нет определенности?

- Скорее всего, покину клуб. Мы еще не разговаривали, но я близок к тому, чтобы уйти. На мой взгляд, команда не может существовать так, как это было в прошедших сезонах.

Напомним, что "Каспий" вылетел на четвертьфинальной стадии плей-офф чемпионата Казахстана, уступив "Аяту". Первые полуфинальные игры "Кайрат" - "Атырау" и "Аят" - "Актобе" пройдут 22-23 апреля.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"