В Ассоциации футзала Казахстана высказались о скандале с Игитой

Ассоциация футзала Казахстана прокомментировала скандал с участием голкипера сборной страны и АФК "Кайрат" Лео Игиты, сообщают Vesti.kz.

На пути к клубному автобусу голкипер прошел по разложенным фанатами шарфам и флагам "Актобе" и "Астаны". Примечательно, что сначала Игита не заметил этого, а затем, потанцевал на атрибутике этих футбольных клубов.

"Ассоциация футзала Казахстана категорически против инцидента, произошедшего сегодня с капитаном национальной сборной Казахстана по футзалу - Игитой. Мы с уважением относимся ко всем клубам и их болельщикам как футбола, так и футзала. Со стороны Ассоциации футзала Казахстана будут проведены все действия по решению данного вопроса и недопущения подобных ситуаций в будущем", - говорится в официальном заявлении.

Напомним, стала известна позиция АФК "Кайрат" по данному инциденту, а сам Игита принес извинения.