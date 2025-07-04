Вингер лондонского "Челси" Педру Нету может не выйти на поле в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира против "Палмейраса", передают Vesti.kz.

Это связано с трагической гибелью его близкого друга и бывшего партнера по "Вулверхэмптону" - нападающего "Ливерпуля" Диогу Жоты. Об этом сообщил главный тренер "синих" Энцо Мареска.

Фото: соцсети Педру Нету

"Это очень печальный день. Мне трудно подобрать слова, потому что это действительно тяжело. Чувствуешь себя немного беспомощным в такой ситуации. Вся моя любовь — его семье и близким. Для них это настоящая трагедия", - сказал Мареска.

По словам тренера, Педру Нету глубоко переживает случившееся и сам примет решение о том, сыграет ли он в ближайшем матче.

"Он очень расстроен. Вероятно, даже больше, чем просто расстроен. Мы поддержим его независимо от того, выйдет ли он на поле или нет. Это будет только его решение", - добавил итальянский специалист.

Напомним, лондонцы сыграют с "Палмейрасом" в рамках четвертьфинала клубного чемпионата мира. Матч состоится 5 июля и начнется в 6:00 утра по казахстанскому времени.