Английский "Манчестер Сити" открыл групповой этап клубного чемпионата мира с победы над марокканским ВАКом в группе G, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в США, началась с мощного давления от команды Хосепа Гвардиолы. Уже на 2-й минуте хавбек Фил Фоден вывел "Сити" вперед, открыв счет в матче. Британский полузащитник стал главным действующим лицом и во втором голе - на 42-й минуте он ассистировал бельгийскому вингеру Джереми Доку, удвоившему преимущество "горожан".

Несмотря на удаление Рико Льюиса в концовке встречи (88-я минута), "горожане" уверенно довели матч до победы - 2:0. Таким образом, "Манчестер Сити" набирает первые три очка и выходит в лидеры группы G. Помимо ВАКа, в квартете также выступают "Аль-Айн" (ОАЭ) и туринский "Ювентус".





Следующий матч команда Гвардиолы проведет 23 июня против "Аль-Айна".

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