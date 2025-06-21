Разгромом в 6 мячей обернулся матч на клубном ЧМ в США

Португальская "Бенфика" добилась комфортной победы в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира. В соперниках у орлов был новозеландский "Окленд Сити", сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Орландо (штат Флорида) и завершилась со счетом 6:0 в пользу "Бенфики". Дубли на счету Анхеля Ди Марии, реализовавшего два пенальти в концовках обоих таймов (45+8', 90+8'), и у Леандру Баррейру (76', 78'). Еще по голу оформили Вангелис Павлидис (53') и Ренату Саншеш (63').

Таким образом в активе "Бенфики" четыре очка после двух матчей в группе С, а у "Окленд Сити" нет набранных баллов. Более того, новозеландцы имеют разницу голов 0:16 - ранее они были сокрушены "Баварией" (0:10).

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