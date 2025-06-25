Лондонский "Челси" вышел в плей-офф клубного чемпионата мира, который проходит в США, передают Vesti.kz.

В заключительном матче группового этапа команда разгромила тунисский "Эсперанс" со счетом 3:0. Встреча прошла в Филадельфии. Все три гола были забиты в компенсированное время таймов: отличились Абдул-Насир Адарабиойо (45+3), Лиам Делап (45+5) и Тайрик Джордж (90+7).

Благодаря этой победе "Челси" набрал 6 очков и занял второе место в группе D, что позволило ему выйти в следующий раунд турнира.

Группа D после трех туров:

"Фламенго" - 7 очков

"Челси" - 6

"Эсперанс" - 3

"Лос-Анджелес" - 1

В плей-офф выходят команды, занявшие первые два места в каждой из групп. В 1/8 финала "Челси" встретится с "Бенфикой", а "Фламенго" сыграет с "Баварией".