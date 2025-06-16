ПСЖ уничтожил "Атлетико" на клубном чемпионате мира и стал самым результативным клубом Европы в 2025 году, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Матч первого тура группы B состоялся в Калифорнии утром, 16 июня, в понедельник по казахстанскому времени и завершился победой французского клуба со счетом 4:0.

Эта яркая победа не только укрепила позиции команды Луиса Энрике на турнире, но и вывела парижан в лидеры среди всех клубов топ-5 лиг Европы по количеству забитых голов в 2025 году. Теперь на счету ПСЖ - впечатляющие 105 мячей во всех турнирах.

"Барселона" отстает с 102 голами, а третью строчку занимает мадридский "Реал" с 79 результативными ударами.

Отметим, что ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов.