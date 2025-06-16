Сегодня, в ночь с 16 на 17 июня лондонский "Челси" стартует на клубном чемпионате мира в США, сообщают Vesti.kz.

"Синие" в матче первого тура группы D сыграют с американскими "Лос-Анджелесом". Матч состоится на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум".

Встреча будет показана на телеканале Qazsport. Начало трансляции в 23:50 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция матча "Челси" - "Лос-Анджелес" на клубном чемпионате мира

Напомним, в этой же группе представлены бразильский "Фламенго" и "Эсперанс" из Туниса.

Игра между "Фламенго" и "Эсперансом" пройдет утром, 17 июня по казахстанскому времени. Трансляция на телеканале Qazsport стартует в 05:50.