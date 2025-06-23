Мадридский "Реал" одержал первую победу на клубном чемпионате мира 2025 года, обыграв мексиканскую "Пачуку" со счетом 3:1. Однако фанаты клуба оказались недовольны действиями одного из игроков обороны, передают Vesti.kz.

Голы Джуда Беллингема, Арды Гюлера и Федерико Вальверде принесли три очка команде Хаби Алонсо, которая вышла на первое место в группе H. Несмотря на удаление уже на 7-й минуте матча, "сливочные" показали сильную игру и добыли уверенную победу.

Удаление заработал 22-летний центральный защитник Рауль Асенсио, который сбил Саломона Рондона и получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Этот эпизод стал поводом для серьезной критики со стороны болельщиков, пишет Sport Bible.

Асенсио также допустил аналогичную ошибку в предыдущем матче против "Аль-Хиляля", приведя к назначению пенальти. В обоих матчах он выходил в стартовом составе в паре с новичком Дином Хейсеном, пока Антонио Рюдигер восстанавливается после травмы.

После игры болельщики мадридцев в соцсетях открыто раскритиковали Асенсио:

"Хватит притворяться, что он больше, чем четвертый ЦЗ"

"У Асенсио нет ни интеллекта, ни хладнокровия, чтобы быть основным"

"Его эпоха в "Реале" при Хаби Алонсо уже закончилась"

"Он должен научиться сдерживаться - такие фолы недопустимы"

Некоторые фанаты призвали клуб немедленно продать Асенсио.



Между тем Тибо Куртуа выдал блестящий матч, совершив 10 сэйвов и получив награду лучшему игроку встречи.

Заключительный матч группового этапа "Реал" проведет против "Зальцбурга". Команде достаточно сыграть вничью, чтобы гарантировать выход в плей-офф клубного чемпионата мира.

Группа H после двух туров:

"Реал" - 4 очка

"Зальцбург" - 4

"Аль-Хиляль" - 2

"Пачука" - 0

Следующие матчи - 27 июня:

"Зальцбург" - "Реал"

"Аль-Хиляль" - "Пачука"