Определились все участники плей-офф клубного ЧМ-2025

Стали известны все 16 команд, вышедших в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

Последними клубами, вышедшими из группы, стали мадридский "Реал" и саудовский "Аль-Хиляль", которые были представлены в квартете H.

Участники 1/8 финала клубного чемпионата мира"Палмейрас" (Бразилия);"Интер Майами" (США);ПСЖ (Франция);"Ботафого" (Бразилия);"Бенфика" (Португалия);"Бавария" (Германия);"Фламенго" (Бразилия);"Челси" (Англия);"Боруссия" Д (Германия);"Флуминенсе" (Бразилия);"Ювентус" (Италия);"Манчестер Сити" (Англия);"Интер" (Италия);"Монтеррей" (Мексика);"Реал" (Испания);"Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).

Игры плей-офф КЧМ-2025 стартуют завтра, 28 июня, а в первом матче сыграют топ-клубы из Бразилии - "Палмейрас" и "Ботафого".

Пары 1/8 финала клубного чемпионата мира28 июня, 21:00. "Палмейрас" (Бразилия) - "Ботафого" (Бразилия)29 июня, 01:00. "Бенфика" (Португалия) - "Челси" (Англия)29 июня, 21:00. "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Интер Майами" (США)30 июня, 01:00. "Фламенго" (Бразилия) - "Бавария" (Германия)1 июля, 00:00. "Интер" (Италия) - Флуминенсе" (Бразилия)1 июля, 06:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)2 июля, 00:00. "Реал" (Испания) - "Ювентус" (Италия)2 июля, 06:00. "Боруссия" (Германия) - "Монтеррей" (Мексика)