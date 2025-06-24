Определилась судьба ПСЖ на клубном чемпионате мира

В заключительном туре группы B клубного чемпионата мира французский "Пари Сен-Жермен" уверенно обыграл американский "Сиэтл Саундерс" со счетом 2:0, сообщают Vesti.kz.

Счет в матче открыл грузинский вингер Хвича Кварацхелия на 35-й минуте. Второй гол парижан оформил защитник сборной Марокко Ашраф Хакими. Эти три очка позволили ПСЖ завершить групповой этап на первом месте и пробиться в плей-офф.

"Сиэтл Саундерс", в свою очередь, покидает турнир, не набрав ни одного очка.

В параллельном матче мадридский "Атлетико" победил бразильский "Ботафого", но этого оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд. Узнайте, почему.

Итоговая таблица группы B клубного ЧМ:ПСЖ - 6 очков, вышел в плей-офф"Ботафого" - 6 очков, вышел в плей-офф"Атлетико" - 6 очков"Сиэтл Саундерс" - 0 очков

Драмой обернулся матч на клубном чемпионате мира