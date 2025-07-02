Нападающий мадридского "Реала" Гонсало Гарсия отметился уникальным достижением на клубном чемпионате мира по футболу 2025 года, проходящего в США, передают Vesti.kz.

21-летний форвард принес "сливочным" победу над туринским "Ювентусом" (1:0) в матче 1/8 финала, забив победный гол на 54-й минуте игры.

Как отмечает Opta, Гарсия – единственный игрок, напрямую поучаствовавший в голах своей команды во всех встречах клубного ЧМ-2025. Ранее испанец забил по одному мячу "Ред Булл Зальцбургу" и "Аль-Хилялю", а в игре с "Пачукой" отметился ассистом.

Таким образом, в активе Гарсии три забитых гола в четырех играх при Хаби Алонсо.





Добавим, что в 1/4 финала клубного чемпионата мира "Реал" сыграет с дортмундской "Боруссией". Подробности - тут.