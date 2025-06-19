Мбаппе госпитализировали в США: подробности

Мадридский "Реал" официально прокомментировал состояние французского нападающего Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

"Наш игрок Килиан Мбаппе находится в остром состоянии гастроэнтерита и был госпитализирован для проведения различных обследований и назначения соответствующего лечения", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Мбаппе выбыл

Ранее сообщалось, что Мбаппе пропустил первую предматчевую тренировку команды в США из-за высокой температуры. Позже он не попал в заявку на дебютный матч "Реала" на клубном чемпионате мира против "Аль-Хиляля", который завершился неожиданной ничьей.

Положение в группе H после первого тура:

"Зальцбург" - 3 очка;

"Реал" - 1;

"Аль-Хиляль" - 1;

"Пачука" - 0.

Следующие матчи в группе:

22 июня: "Реал" - "Пачука";

23 июня: "Зальцбург" - "Аль-Хиляль".