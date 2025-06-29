Луис Энрике сделал признание о Месси перед матчем ПСЖ - Интер Майами

Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался о нападающем "Интер Майами" аргентинце Лионеле Месси перед очным матчем на клубном чемпионате мира, передают Vesti.kz.

Испанский специалист признался, что считает 38-летнего футболиста лучшим в истории и признался, что его защитникам придется непросто против аргентинского ветерана.

"Для меня, без сомнения, Лионель Месси - лучший футболист в истории. Расцвет карьеры Месси длился 10–15 лет, он является эталоном лучшего игрока в истории. Его долголетие на протяжении стольких лет, выход на самый высокий уровень каждые три дня - невероятно", - сказал Энрике на предматчевой пресс-конференции.

"Я видел, как Месси на тренировках делал вещи, которые принадлежат совершенно другому поколению, невероятные вещи. Честно говоря, если мы хотим остановить Лионеля Месси, сделать это с одним игроком невозможно. Потому что если мы попытаемся сделать это таким образом, мы обречены.

Нам нужно защищаться коллективно. Каждый должен быть готов защищаться, каждый должен быть готов владеть, пасовать и удерживать мяч. Мы должны сделать это как команда, а не индивидуально, потому что Лео Месси может обыграть любого игрока", - добавил испанец.

Напомним, что матч между "ПСЖ" и "Интером" из Майами в рамках 1/8-й финала клубного ЧМ состоится сегодня, 29 июня, в 21:00 по казахстанскому времени.

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