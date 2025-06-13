На клубном ЧМ выбрали между Роналду и Месси и назвали величайшего игрока

Бразильский защитник "Палмейраса" Мурило Серкейра высказался о нападающем майамского "Интера" аргентинце Лионеле Месси перед очным противостоянием на клубном чемпионате мира, передают Vesti.kz.

Завтра, 24 июня, в день рождения Месси, состоится заключительная игра в группе A, где команда восьмикратного обладателя "Золотого мяча" сразится с "Палмейрасом".

Расклады по выходу в плей-офф

"Майами" достаточно не проиграть, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Бразильцы могут пройти дальше даже в случае поражения, но только если "Порту" не удастся обыграть "Аль-Ахли".

Мурило признал, что Месси по-прежнему остается ключевой фигурой в составе "Интера", несмотря на приближающееся 38-летие аргентинца. Он - лидер по количеству ударов, созданных моментов, успешных обводок и продолжает доставлять массу проблем соперникам.

Соперник Месси серьезно настроен на игру

"Остановить Месси - значит фактически лишить Майами атакующего острия. Я полностью сосредоточен на том, чтобы справиться с ним на поле", - цитирует слова Серкейры SI.

При этом он подчеркнул, что не собирается просить легендарного соперника обменяться футболками.

- И так будет полно желающих. Все нормально, - добавил бразилец.

Отвечая на вопрос о том, кого он считает величайшим футболистом в истории, Мурило не долго раздумывал.

Величайший футболист?

- Я в команде (Криштиану) Роналду. Думаю, он действительно универсальный игрок. Даже его характер - это плюс, позитивная черта. Что его отличает, так это дисциплина. Я стараюсь брать с него пример - с его дисциплины, режима. Он мне очень нравится.

Также Серкейра пообещал, что исполнит фирменное празднование португальского форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду, если забет коллективу Месси.

Напомним, матч "Интер Майами" - "Палмейрас" в рамках заключительного тура группового этапа клубного чемпионата мира пройдет 24 июня, в 6:00 утра по казахстанскому времени.

Ранее разгромом обернулся матч "Ювентуса" на клубном ЧМ-2025. Добавим также, что главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался об игре Лионеля Месси на клубном чемпионате мира.

Драмой обернулся матч на клубном чемпионате мира