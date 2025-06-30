Историческая победа на клубном ЧМ обернулась увольнением для тренера

Бразильский "Ботафого" объявил об увольнении главного тренера португальского специалиста Ренато Пайвы после вылета из клубного чемпионата мира, передают Vesti.kz.

Напомним, команда из Рио-де-Жанейро под руководством Пайвы заняла второе место в группе B на клубном ЧМ. При этом "Ботафого" сенсационно обыграл действующего победителя Лиги чемпионов в лице французского "Пари Сен-Жермен" (1:0).

В 1/8 финала их соперником стал другой бразильский клуб "Палмейрас", выбивший коллектив Пайвы благодаря голу в дополнительное время (1:0).

- Ботафого сообщает, что Ренату Пайва больше не является главным тренером основной команды. Решение было доведено до специалиста вечером в воскресенье, 29 июня. Клуб благодарит Пайву и его ассистентов за работу, проделанную за последние месяцы - особенно за историческую победу над "Пари Сен-Жермен" на клубном чемпионате мира, а также за выход в 1/8 финала Кубка Либертадорес и Кубка Бразилии, - гласит сообщение пресс-службы "Ботафого".





Отметим, что 15 августа команде предстоит сыграть в 1/8-й финала Кубка Либертадорес против эквадорского ЛДУ из Кито.

Драмой обернулся матч на клубном чемпионате мира