"Интер Майами" переписал историю после гола Месси

"Интер Майами" Лионеля Месси добился исторического успеха на клубном чемпионате мира, переиграв "Порту" со счетом 2:1 во втором туре группового этапа, сообщают Vesti.kz.

Победный гол на 54-й минуте шикарным ударом со штрафного забил 37-летний Месси, вновь доказав, что его класс не подвластен времени.

Этот результат вошел в историю: впервые в рамках официальных турниров под эгидой ФИФА клуб из зоны КОНКАКАФ обыграл представителя Европы.

L'Inter de Miami devient le 1er club de la CONCACAF de l'histoire à s'imposer une équipe européenne dans un tournoi FIFA. #INTPOR #CDMdesclubs — Stats Foot (@Statsdufoot) June 19, 2025

Для самого аргентинца этот гол стал историческим.

Месси объяснил решение исполнить штрафной таким образом.

В свою очередь, наставник "Интер Майами" Хавьер Маскерано высказался о влиянии Месси на команду.