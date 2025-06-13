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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 12:00
 

"Интер Майами" переписал историю после гола Месси

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"Интер Майами" переписал историю после гола Месси ©x.com/InterMiamiCF

"Интер Майами" Лионеля Месси добился исторического успеха на клубном чемпионате мира, переиграв "Порту" со счетом 2:1 во втором туре группового этапа, сообщают Vesti.kz.

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"Интер Майами" Лионеля Месси добился исторического успеха на клубном чемпионате мира, переиграв "Порту" со счетом 2:1 во втором туре группового этапа, сообщают Vesti.kz.

Победный гол на 54-й минуте шикарным ударом со штрафного забил 37-летний Месси, вновь доказав, что его класс не подвластен времени.

Этот результат вошел в историю: впервые в рамках официальных турниров под эгидой ФИФА клуб из зоны КОНКАКАФ обыграл представителя Европы.

Для самого аргентинца этот гол стал историческим.

Месси объяснил решение исполнить штрафной таким образом.

В свою очередь, наставник "Интер Майами" Хавьер Маскерано высказался о влиянии Месси на команду.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
21 июня 21:00   •   не начат
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