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Клубный чемпионат мира 2025
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Названа роль Месси после камбэка на клубном ЧМ-2025

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Названа роль Месси после камбэка на клубном ЧМ-2025 ©x.com/InterMiamiCF

Главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано высоко оценил влияние Лионеля Месси на игру команды после важной победы над "Порту" (2:1) в групповом этапе клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано высоко оценил влияние Лионеля Месси на игру команды после важной победы над "Порту" (2:1) в групповом этапе клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

Аргентинец вновь стал ключевой фигурой, оформив победный гол со штрафного. По ходу игры "Порту" побеждал со счетом 1:0.

"Лео - наш ориентир. Он показывает команде, что значит по-настоящему бороться. Даже когда устал, даже с ушибом - он оставался на поле и делал все, чтобы помочь. Его настрой, его страсть к игре - это заразительно. Он ведет нас за собой. И с ним у нас всегда есть шанс", - цитирует аргентинского специалиста пресс-служба ФИФА.

Благодаря этой победе "Интер Майами" приблизился к выходу в плей-офф. Судьба путевки решится 24 июня, когда американский клуб сыграет с бразильским "Палмейрасом".

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
21 июня 03:00   •   не начат
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
(Лос-Анджелес)
- : -
Эсперанс
Эсперанс
(Тунис)
Кто победит в основное время?
Лос-Анджелес
Ничья
Эсперанс
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