Месси сотворил историю в "Интер Майами"

Лионель Месси снова творит историю - на клубном чемпионате мира аргентинец забил победный гол в ворота "Порту" и подарил "Интер Майами" важнейшие три очка во втором туре группы A, сообщают Vesti.kz.

"Цапли" взяли верх со счетом 2:1, а сам Лео отличился роскошным ударом со штрафного - мяч залетел в девятку без шансов для вратаря.

Как сообщают Sport 24 этот гол стал юбилейным - 50-м для Месси в футболке "Интер Майами". Ему понадобилось всего 61 матч, чтобы войти в клубную историю: никто ранее не забивал столько за "цапель".

В топ-3 бомбардиров также входят Луис Суарес (33 гола) и Леонардо Кампана (32), но Месси уже далеко впереди - и, кажется, не собирается останавливаться.

