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Клубный чемпионат мира 2025
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"Я заметил". Месси раскрыл секрет победного удара на клубном ЧМ-2025

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"Я заметил". Месси раскрыл секрет победного удара на клубном ЧМ-2025 ©x.com/InterMiamiCF

Лионель Месси, принесший победу "Интер Майами" в матче с "Порту" в рамках клубного чемпионата мира, прокомментировал свой гол, сообщают Vesti.kz.

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Лионель Месси, принесший победу "Интер Майами" в матче с "Порту" в рамках клубного чемпионата мира, прокомментировал свой гол, сообщают Vesti.kz.

Аргентинец исполнил роскошный штрафной на 54-й минуте. Этот удар стал победным - 2:1 и три очка в копилке "цапель"!

"Почему я пробил именно так? Я заметил, что вратарь расположился по центру и оставил много пространства между собой и штангой. Было трудно перебросить стенку, так как в ней находились высокие игроки, поэтому я решил пробить во "вратарский" угол", – заявил в послематчевой беседе со СМИ 37-летний футболист.

Но главное - этот гол стал юбилейным для аргентинца: 50-й мяч за американский клуб. Месси понадобилось всего 61 матч, чтобы вписать свое имя в клубную историю.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
21 июня 21:00   •   не начат
Мамелоди Сандаунз
Мамелоди Сандаунз
(Претория)
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Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
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