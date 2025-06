"Я заметил". Месси раскрыл секрет победного удара на клубном ЧМ-2025

Лионель Месси, принесший победу "Интер Майами" в матче с "Порту" в рамках клубного чемпионата мира, прокомментировал свой гол, сообщают Vesti.kz.

Аргентинец исполнил роскошный штрафной на 54-й минуте. Этот удар стал победным - 2:1 и три очка в копилке "цапель"!

Но главное - этот гол стал юбилейным для аргентинца: 50-й мяч за американский клуб. Месси понадобилось всего 61 матч, чтобы вписать свое имя в клубную историю.

REF CAM: best view in the house to witness Messi greatness 📹



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/ML6YTXmaLC