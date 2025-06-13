"Я заметил". Месси раскрыл секрет победного удара на клубном ЧМ-2025

Лионель Месси, принесший победу "Интер Майами" в матче с "Порту" в рамках клубного чемпионата мира, прокомментировал свой гол, сообщают Vesti.kz.

Аргентинец исполнил роскошный штрафной на 54-й минуте. Этот удар стал победным - 2:1 и три очка в копилке "цапель"!

"Почему я пробил именно так? Я заметил, что вратарь расположился по центру и оставил много пространства между собой и штангой. Было трудно перебросить стенку, так как в ней находились высокие игроки, поэтому я решил пробить во "вратарский" угол", – заявил в послематчевой беседе со СМИ 37-летний футболист.

Но главное - этот гол стал юбилейным для аргентинца: 50-й мяч за американский клуб. Месси понадобилось всего 61 матч, чтобы вписать свое имя в клубную историю.