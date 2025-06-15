Друг Месси сделал ставку на матч клубного ЧМ и проиграл 5 миллионов. Подробности

Экс-футболист сборной Аргентины Серхио Агуэро потерпел неудачу в ставках. Он поставил 10 тысяч долларов на победу "Интера Майами" в игре-открытии клубного чемпионата мира-2025 против египетского "Аль-Ахли", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Спортс.

37-летний Агуэро поставил 10 тысяч долларов (5,1 миллиона тенге) на победу команды, в которой играет его друг Лионель Месси. В случае победы американской команды он мог получить сумму в размере 20,6 тысячи долларов (10,5 миллиона тенге), но в итоге остался без своих денег.



В матче-открытии КЧМ-2025 "Интер Майами" и "Аль-Ахли" голов не забили - 0:0. В этой игре был момент с нереализованным пенальти.

Стоит отметить, что Агуэро в прошлом уже делал неудачные прогнозы и даже жалел о своих обещаниях в случае проигранного пари.

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