Дисквалификацией на 10 матчей обернулась игра клубного чемпионата мира

Футболисты аргентинского "Бока Хуниорс" защитник Николас Фигаль и хавбек Андер Эррера получили дисквалификации на четыре матча по итогам встречи группового турнира клубного чемпионата мира 2025 года с португальской "Бенфикой" (2:2), передают Vesti.kz.

Эррера был заменен из-за травмы на 20-й минуте встречи, но получил свою красную карточку на 45-й минуте после того, как выразил протест со скамейки запасных мексиканскому арбитру Сезару Рамосу по поводу пенальти в ворота его команды. Защитник Фигаль был удален за грубый фол на 88-й минуте.

При этом в аргентинском клубе не согласилились с санкциями, наложенными на футболистов - "Бока Хуниорс" намерен подавать апелляцию в ФИФА.

Вместе с тем, нападающий "Бенфики" Андреа Белотти был дисквалифицирован на два матча за нарушение правил на 72-й минуте, за что получил красную карточку.

В следующем матче "Бока Хуниорс" сыграет с "Баварией" 21 июня, а "Бенфика" днем ранее встретится с "Окленд Сити".

Турнирная таблица группы С"Бавария" - 3 очка;"Бока Хуниорс" - 1;"Бенфика" - 1;"Окленд Сити" - 0.

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