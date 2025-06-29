"Челси" уничтожил "Бенфику" в овертайме и прошел в 1/4 клубного ЧМ

Португальская "Бенфика" уступила английскому "Челси" в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025, проходящего в США, передают Vesti.kz.

Встреча в Шарлотте завершилась со счетом 1:4.

Счет открыл защитник "Челси" Рис Джеймс на 64-й минуте. На пятой компенсированной минуте второго тайма Анхель Ди Мария реализовал пенальти и сравнял счет - 1:1.

В дополнительное время "Бенфика", оставшаяся в меньшинстве после удаления Джанлуки Престианни на 92-й минуте, не смогла сдержать натиск соперника. Англичане отличились трижды - голы забили Кристофер Нкунку (108-я минута), Педру Нету (114-я) и Кирнан Дьюсбери-Холл (117-я).

Таким образом, "Челси" вышел в четвертьфинал, где 5 июля встретится с бразильским "Палмейрасом".