Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе покинул больницу и снова в расположении команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "сливочных".

Француз продолжит индивидуальную программу восстановления после гастроэнтерита и постепенно включится в тренировочный процесс.

В первом матче, Мбаппе не принял участия в матче клубного чемпионата мира против "Аль-Хиляля" (1:1), наблюдая за игрой со стороны.

Ранее сообщалось, что Мбаппе находится в остром состоянии гастроэнтерита и был госпитализирован.

Напомним, в первом матче группы H "Реал" сыграл вничью с саудовским "Аль-Хилялем" - 1:1.

Положение в группе H после первого тура:"Зальцбург" - 3 очка;"Реал" - 1;"Аль-Хиляль" - 1;"Пачука" - 0.Следующие матчи в группе:22 июня: "Реал" - "Пачука";23 июня: "Зальцбург" - "Аль-Хиляль".