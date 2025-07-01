"Аль-Хиляль" сотворил историю на клубном чемпионате мира

Саудовский "Аль-Хиляль" сотворил сенсацию на клубном чемпионате мира-2025, обыграв "Манчестер Сити" со счетом 4:3. Этот результат стал новой вехой в истории азиатского футбола, передают Vesti.kz.

Поражение "Сити", по информации IFFHS стало историческим по нескольким причинам. "Аль-Хиляль" стал первым азиатским клубом, которому удалось обыграть представителя Европы в официальном турнире под эгидой ФИФА. До этого европейские команды побеждали в 18 матчах и дважды играли вничью против представителей Азии.

Эта игра также положила конец безупречной серии Хосепа Гвардиолы на клубных чемпионатах мира - до этого его команды выиграли все 11 матчей на турнире. Более того, "Сити" впервые пропустил четыре мяча за одну игру в рамках этого турнира - столько же, сколько команда Гвардиолы пропустила в предыдущих 11 матчах КЧМ вместе взятых.

Саудовский клуб не только прошел дальше, но и продемонстрировал зрелищный атакующий футбол. Маркос Леонардо забил самый быстрый гол на турнире - на 41-й секунде второго тайма. Калиду Кулибали стал первым сенегальским футболистом, отличившимся в межконтинентальном клубном матче.

За "Сити" голами отметились Бернарду Силва и Эрлинг Холанд. Причем для норвежца этот мяч стал 56-м в международных клубных турнирах до 25 лет - он повторил достижение Лионеля Месси. А Силва забил в четвертом матче подряд на этом турнире, продолжая серию результативности в плей-офф.

Это поражение также стало отражением непростого сезона для "Манчестер Сити": команда потерпела 17 поражений в 61 матче - худший показатель в тренерской карьере Гвардиолы.