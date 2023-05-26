Жансая Абдумалик сыграла матч с прохожим на деньги в Нью-Йорке

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик сыграла с прохожим в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz. Блиц-матч прошел прямо на улице.

"Предложили сыграть на 10 долларов", - подписала спортсменка свой сторис в Instagram.

Казахстанка не испытала проблем в этом матче:

"За минуту примерно сделали. Вон ферзь уже ушел. Жансая, на ужин нам заработаешь? Еще три партии сыграй", - комментирует игру одна из сопровождающих казахстанки.

Впрочем, ей не удалось скрыть свою славу:

"Да, это она", - сказал один из прохожих видимо узнавший Абдумалик, когда казахстанка пожала руку сопернику и забрала выигрыш.

Абдумалик, вышедшая недавно замуж примет участие в шахматном турнире Cairns Cup, который начнется 3 июня в Сент-Луисе (штат Миссури, США).