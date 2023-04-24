Жансая Абдумалик вышла замуж за главу крупной казахстанской компании

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик вышла замуж, сообщает корреспондент Vesti.kz. 23-летняя шахматистка показала фото мужа.

Ее возлюбленный 34-летний Нурахмет Нуриев является председателем правления ТОО "Корпорация Казахмыс".

"Forever yours, forever mine. N.K🤍 (Навеки твоя, навеки мой. Н.К.)", - написала шахматистка под публикацией в Instagram.

Нурахмет Канатович Нуриев возглавил "Корпорацию Казахмыс" в декабре 2022 года. Он сменил на этом посту Эдуарда Огая, руководившего компанией с 2006 года.

Родился в 1989 году. Получил образование в Великобритании, также имеет степень магистра делового администрирования Anglia Ruskin University.

С 2011 по 2013 год работал финансовым аналитиком в Hamble Group.

С 2013 по 2015 год работал в структурных подразделениях нефтеперерабатывающих заводов в городах Павлодар и Атырау.

В 2015-2019 годах был финансовым директором, заместителем генерального директора по корпоративному развитию на угледобывающих предприятиях ТОО "Майкубен Вест" и АО "Шубарколь Премиум".

С 2019 по 2020 год он работал заместителем директора филиала УМГ Тараз АО "Интергаз Центральная Азия", заместителем директора департамента тарифообразования и инвестиционной политики АО "Казтрансгаз".

Трудовую деятельность в корпорации "Казахмыс" начал в 2020 году в должности руководителя проектной группы.

С сентября занимал должность директора по аутсорсингу ТОО "Корпорация Казахмыс".

В июне 2021 года был назначен генеральным директором ТОО "Казахмыс Смэлтинг".

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