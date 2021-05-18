Комментатор ESPN назвал самых перспективных молодых боксеров из Казахстана

Латиноамериканский комментатор ESPN и журналист Армандо Мендоза в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал самых ярких и перспективных профессиональных боксеров Казахстана. Также эксперт объяснил, чем они превосходят своих более опытных соотечественников.

"Мне нравится новое поколение казахстанских боксеров. За последнее время уже успели привлечь к себе внимание два талантливых парня: Бек Нурмагамбет и Турсынбай Кулахмет. Они стремительно ворвались на профессиональный ринг. Занятно, что у них небольшой опыт, но если сравнить с их опытными соотечественниками, то потенциал их развития выглядит более многообещающим. При этом они сделали это всего за год, выступая на родине. Это прекрасное начало карьеры.

Я сторонник того, чтобы боксеры переходили в профессиональный бокс пораньше. Очень сложно добиваться успехов, когда ты приходишь, как сформировавшийся боец. Профессиональный бокс - это нечто другое. Желательно начинать пораньше. Это может принести хорошие результаты", - отметил Мендоза.

22-летний полутяжеловес Бек Нурмаганбет (3-0, 2 КО) претендовал на звание проспект года в WBC, а 25-летний Турсунбай Кулахмет (3-0, 2 KO) владеет титулом WBC International в первом среднем весе.

Напомним, что Кулахмет в апреле защитил свой титул, нокаутировав за 70 секунд венесуэльца Хебера Рондона (20-1, 13 KO), а Нурмаганбет 20 мая в Новосибирске (Россия) проведет бой против Твахи Касима (17-8 7 КО) из Танзании.

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