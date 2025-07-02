Казахстанский боксер сделал признание об Алимханулы. Он нанес Жанибеку последнее поражение

Казахстанский боксер Михаил Коханчик (6-1, 5 КО) станет одним из участников ивента IBA.PRO 7 в Стамбуле (Турция). Перед своим поединкам по правилам кулачного боя он дал интервью корреспонденту Vesti.kz, в котором вспомнил и свою победу над соотечественником Жанибеком Алимханулы.

В рамках турнира в Стамбуле, который состоится 2 июля, 27-летний Коханчик встретится с представителем Азербайджана Эльнуром Сулеймановым (0-1-1 - в боксе, 1-1, 1 КО - в "кулачке).

"Как по мне, "кулачка" - это совсем другое, более травоопасный вид спорта. Зато там кураж, эмоции, совсем все по-другому, риски большие. Там можно профессиональную карьеру закончить, поэтому, считаю, в Казахстане не продвигают (кулачные бои). Мне предлагали в соперники Мишу Тарабрина (8-1 - в кулачных боях), но у нас с ним не получилось встретиться в этот раз. Своего нынешнего соперника не смотрел, не изучал. Завтра выйдем и увидим (улыбается)", - сказал Коханчик в беседе с корреспондентом Vesti.kz Димашем Тулегеновым.

"Многие знают, да, история (смеется). Старая, скажем так, но ее прокручивают все время. Не знаю, почему, как-то так приелось. Интереснее ли мне наблюдать за ним от этого? Честно, я просто рад, что он защищает честь нашей страны, поднимает флаг. Горжусь", - признался Михаил.

Мало кто знает, но последний раз именитый казахстанский чемпион Алимханулы проигрывал еще в любителях, в 2017 году, в четвертьфинале чемпионата Казахстана. Тогда Коханчик победил Жанибека судейским решением.



Отметим, что перед дебютом в кулачных боях Коханчик показал на весах 79 килограммов, оказавшись тяжеле соперника - 78,5 килограмма.

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