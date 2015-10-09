Казахстанка сделала заявление перед самым громким боем на профессиональном ринге

Казахстанская боксерша Милана Сафронова (0-0-2) сделала заявление перед противостоянием на турнире IBA.PRO 7 в Стамбуле (Турция). В интервью корреспонденту Vesti.kz она рассказала об уникальных впечатлениях перед столь большим поединком.

Соперницей 34-летней Сафроновой будет 40-летняя представительница Турции Гульсум Татар (4-1, 2 КО). Они выйдут на ринг третьими в рамках вечера, который состоится в среду, 2 июля.

"Да, в этот раз есть особый вайб такой. У меня, в принципе, такого масштабного мероприятия не было ни разу в жизни, чтобы перед людьми выступать, защищать честь страны. Соперница? Я ее не знаю, даже бои не смотрела. Вроде, хорошая скромная девушка, впрочем, как и я (смеется). Мне бы очень хотелось выступить на таком турнире дома, это была бы большая честь. Казахстан - это моя родина, выступить на глазах перед своими болельщиками, перед родными - это было бы нереально круто", - сказала Сафронова в интервью корреспонденту Vesti.kz Димашу Тулегенову.

Отметим, что Сафронова, являщаяся бронзовой призеркой чемпионата мира-2019 и чемпионкой Азии-2021, показала на взвешивании 63,4 килограмма. Соперница же оказалась чуть тяжелее - 63,5 килограмма.

Добавим, что ивент в Стамбуле начнется в 19:30 по казахстанскому времени. Бой между Сафроновой и Татар будет рассчитан на шесть раундов.