Казахский Титан нокаутировал соперника перед дебютом в США

Популярный кулачный боец из Казахстана Алмат "Казахский Титан" Жуманов провел первый поединок в 2023 году, передает корреспондент Vesti.kz.

В Каратахене (Венесуэла) он принял участие четырехраундовом бою с местным боксером Карлосом Салазаром. Противостояние завершилось в первом раунде, когда Алмат нокаутировал соперника. При этом уже в этом же месяце казахстанец проведет второй поединок, а оппонент станет известен позднее.

Ранее Жуманов подписал контракт с американским промоушеном Bare Knuckle Fight Championship на четыре боя в США, но поединки были отложены. При этом у казахстанца были проблемы с оформлением визы.

"Казахский Титан" прояснил подробности контракта с американским промоушеном

Сообщается, что на него обратили внимание после досрочной победы над Саядом "Иранским Халком" Гариби.