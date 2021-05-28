"Было некомфортно". Журналиста возмутило пренебрежение к Джукембаеву на пресс-конференции перед первым боем в США

Пуэрториканский журналист Карлос Торо возмутился пренебрежением к Батыру Джукембаеву на пресс-конференции перед боем с Сабриэлем Маттиасом. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил, что казахстанец не показывал волнения. Также он заявил, что предстоящий поединок станет самым ярким в андеркарте события.

Поединок пройдет 29 мая в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Он входит в программу турнира от IBF, в котором разыграют статус обязательного претендента.

"Я видел пресс-конференцию. Было очень странно, что организаторы не додумались привести переводчика для Джукембаева. Его английский очень слабый. Ему было некомфортно отвечать на вопросы. Однако в целом он выглядел уверенно и не показывал волнения. Я думаю, что он понимает, что его ждет серьезное испытание. Это будет один из самых захватывающих боев андеркарта за последнее время. Небольшое предпочтение отдаю Джукембаеву, но он может быть нокаутирован Матиасом. Это непредсказуемый поединок, который выглядит не хуже главного события вечера", - отметил Торо.

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Для Джукембаева предстоящий поединок станет дебютным в США, все предыдущие казахстанец провел в Канаде. При этом в параллельном поединке соревнования сойдутся британский боксер Льюис Ритсон (21-1, 12 КО) и аргентинец Йеремиас Понсе (27-0, 17 КО).

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