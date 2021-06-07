"Большой риск". Зарубежный эксперт выразил опасение исходом боя Алимханулы с экс-чемпионом мира

Решение свести Жанибека Алимханулы (9-0, 5 КО) с американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО) - это очень рискованный шаг. В беседе с корреспондентом Vesti.kz обозреватель портала Boxingtalk.com Иван Монтиэль усомнился в правильности такого решения. Эксперт заявил, что исход поединка может ускорить карьеру казахстанца или отбросить его назад.

"Я видел бои Алимханулы. Он очень хорош. Однако на его счету всего девять боев. Он не встречался с оппозицией такого уровня. Брант - это бывший чемпион мира. Он побеждал Мурату и дрался с крепкими боксерами. Он входит в список элиты среднего веса. Казахстанец - молодой и горячий. В отличие от многих соотечественников он не стесняется в выражениях. Однако готов ли он столкнуться с одним из тех монстров, которых он обещает побить. Я не могу дать точного ответа. Этот поединок является ключевым. Возможно, что это неоправданный риск, который откинет Алимханулы назад. С другой стороны, победа казахстанца заставит остальных игроков воспринимать его всерьез", - отметил Монтиэль.

Боксеры проведут десятираундовый бой 26 июня в Лас-Вегасе (США). Он пройдет в андеркарте поединка украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО). О сопернике Алимханулы можно прочитать здесь.

Сам Брант в 2018 году победил Риоту Мурату (14-2, 10 КО) в бою за пояс WBA (Regular), однако через год японец взял реванш, нокаутировав соперника. В последний раз американец выходил на ринг в августе прошлого года, взяв верх над украинцем Виталием Копиленко (28-3, 16 КО). К слову, Брант сотрудничает с промоутерской компанией Top Rank, как и казахстанец.

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