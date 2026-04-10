"Вызвало недоумение". Путинцева - об игре за сборную Казахстана и Шайдорове

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№74) прокомментировала исход первого матча квалификационного противостояния Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Канады. В Астане она нанесла поражение Кайле Кросс (№198), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стартовый матч противостояния завершился победой Путинцевой со счётом 6:3, 7:5. Игра длилась 1 час и 36 минут.

- В какой-то момент соперница начала стрелять закрытыми глазами и стала попадать, что вызвало у меня некое недоумение на лице. Но на самом деле девочка игровая, просто я её переигрывала по всем моментам, ей оставалось лишь закрыть глаза и стрелять со всей силы, что она и сделала. Она стала попадать, и на этом она поймала какую-то уверенность, а я частично верила, что это не продолжится весь матч, потому что так играть - это очень тяжело. На грунте идёт постоянная борьба за каждое очко, и играть так максимально тяжело, поэтому я была уверенна, что в какой-то момент она провалится.

- Вы до этого играли на турнире в Чарльстоне (США), это начало грунтового сезона, но грунт там и тут отличаются. Также вы одной из последних приехали в сборную. Сказался ли как-то джетлаг? Как вы себя чувствуете физически?

- Я себя чувствую прекрасно, я прилетела сюда заранее, я не прилетела вчера. У меня было время, чтобы адаптироваться и подготовиться. Я сегодня вела 6:3, 5:1, о каком джетлаге вы говорите?

- Сегодня на трибунах за вас переживали Михаил Шайдоров и Ербол Хамитов. Обратили ли вы на это внимание? Болели ли вы за них на Играх?

- Я болела, я даже ставила лайки в Instagram на все программы, мне очень нравится фигурное катание. Как познакомилась с этим видом спорта? Это телевизионная любовь.

Отметим, что во второй пятничной игре встретятся казахстанка Соня Жиенбаева (№1023) и канадка Бьянка Андрееску (№130). Ещё три встречи запланированы на завтра, 11 апреля.

